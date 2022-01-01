Елена Синица В Прикамье 20 марта потеплеет до +5° Местами возможен снег Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье,20 марта, в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Уточняется, что ночью местами возможен небольшой снег, днём мокрый снег.





На дорогах ожидается гололедица. Ветер будет западный, северо-западный ночью 5−10 м/с, днём 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с.





Температура воздуха ночью −7…−2°, днём 0…+5°.

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