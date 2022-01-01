В Прикамье выявлено 35 «ковидных» территорий Больше всего заболевших в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 35 территориях Пермского края.

Так, в Перми выявлено 234 заболевших, в Чусовском ГО — 71, в Краснокамском ГО — 44. Ещё 39 заболевших в Октябрьском округе, 37 — в Губахе, по 30 — в Лысьвенском и Чайковском городских округах.





В Осинском ГО заболевание подтвердилось у 29 человек, в Горнозаводском ГО — у 26, в Кунгурском МО — у 22, в Гремячинском ГО — у 20.





Также 18 случаев заражения выявлено в Частинском МО, 17 — в Куединском МО, 15 — в Добрянском ГО. Кроме этого, 13 заболевших в Кизеле, по 12 в Чернушинском ГО, Юсьвинском МО и Пермском районе.





Помимо этого, 11 заболевших обнаружено в Большесосновском МО, девять — в Кудымкаре, по семь — в Березниках и Чердынском ГО.





Шесть инфицированных жителей в Нытвенском ГО, пять — в Кишертском, по четыре в Александровском и Кочевском муниципальных округах.





В Юрлинском МО, Оханском ГО, Верещагинском ГО, Кудымкарском заразились по три жителя. Ещё два заражённых в Карагайском МО. В ЗАТО Звёздный, Суксунском ГО, Соликамском ГО, а также Березовском МО по одному заболевшему.





Всего за период диагностики в Пермском крае Роспотребнадзором официально подтверждено 352 605 случаев новой коронавирусной инфекции.

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