Андрей Стрельцов «Звезда-2005» одержала первую победу в сезоне На своём поле пермячки обыграла ЖФК «Рязань-ВДВ» Поделиться Поделиться Твитнуть

В матче второго тура женской футбольной Суперлиги «Звезда-2005» обыграла клуб из Рязани. Матч проходил в крытом футбольном манеже ЦСП.

После первого тайма счёт был ничейным 1:1, но после перерыва капитан «Звезды-2005» Олеся Курочкина забила за три минуты два гола в ворота соперниц. Итоговый счет — 4:2. Так же в пермской команде отличились Валерия Белая и Алёна Нургалиева.

Следующий матч «Звезда-2005» проведёт дома 25 марта против ЖФК «Чертаново».

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