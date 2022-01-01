На пожаре в Чусовом погибли два человека Горела квартира на третьем этаже пятиэтажного дома Поделиться Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Около часа ночи по местному времени 19 марта в Чусовом Пермского края в пятиэтажном жилом доме по ул. 50 лет ВЛКСМ вспыхнул пожар. Загорелась квартира на третьем этаже. В ходе тушения были обнаружены двое погибших. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС

Площадь пожара составила 15 кв. м. До приезда пожарных расчётов из дома на улицу самостоятельно эвакуировались десять человек.

На пожар реагировали 10 единиц техники, 29 человек личного состава.

По факту пожара сотрудниками ГУ МЧС России по Пермскому краю и регионального СУ СКР проводится проверка. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

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