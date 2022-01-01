Андрей Стрельцов «Парма» подписала контракты с двумя игроками В состав пермского клуба вошли Владислав Одиноков и Макар Коновалов Поделиться Поделиться Твитнуть

Владислав Одиноков / фото: bckhimki.com

Два перспективных баскетболиста и пермская команда оформили трудовые отношения до конца сезона. Как сообщает пресс-служба клуба, «Парма» подписала контракты с Владиславом Одиноковым и Макаром Коноваловым.

Владислав Одиноков — форвард. Рост 203 см. Воспитанник системы подмосковных «Химок». Выступал за молодёжные сорные страны U-18.

Макар Коновалов — защитник. Рост 189 см. Он пришёл в Пермь из системы баскетбольного клуба ЦСКА. Вторую половину прошлого сезона молодой защитник провел в «Самаре», с которой стал чемпионом Суперлиги-1. В 2022 году молодой защитник также дебютировал в сборной России в матче квалификации Кубка Мира-2023 против Нидерландов.

Обоим игрокам исполнилось по 21 году.





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