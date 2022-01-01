Елена Синица В Пермском крае 752 новых случая заражения коронавирусом Выздоровело ещё 1847 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 752 новых случая COVID-19. Из них 125 — дети в возрасте до 17 лет включительно.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находятся 117 пациентов. Из них 52 подключены к аппаратам ИВЛ.





На сегодняшний день в регионе развёрнуто 1804 «ковидных» койки, из которых занято 1094. Доля свободного коечного фонда составляет 39,4%. За эти же сутки выздоровело 1847 человек, умерло — девять.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 352 605. За сутки в регионе проведено 8 456 ПЦР-исследований на коронавирус.





По состоянию на утро 19 марта в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 432 000 человек. При этом 1 369 728 жителей завершили курс вакцинации.

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