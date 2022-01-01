Елена Синица Назначен председатель Пермского краевого суда Срок полномочий Александра Суханкина составит шесть лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Суханкин / фото: Областная газета

Председателем Пермского краевого суда назначен Александр Суханкин. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, срок полномочий Суханкина составит шесть лет.





С 2007 года Александр Суханкин работал в Свердловском областном суде. В 2017 году указом президента был назначен заместителем председателя суда на шестилетний срок полномочий.

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