Елена Синица В выходные в Перми ГИБДД проведёт рейд «Опасный водитель» Цель рейда — выявление наиболее грубых нарушений ПДД Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные 19 и 20 марта пермская госавтоинспекция проведёт массовые проверки водителей. Об этом сообщается в социальных сетях ведомства.

В рамках рейда «Опасный водитель» будут выявляться наиболее грубые нарушений ПДД. В частности, управление транспортом в состоянии опьянения.





В ведомстве напоминают, что за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тыс. руб. с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.





За повторное нарушение могут назначить наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб. или лишения свободы сроком до двух лет.

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