Елена Синица Городские власти представили планы по развитию маршрутной сети в 2022 году В частности, ужесточат требования к соблюдению расписания перевозчиками Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Консультативного совета при администрации Перми власти представили планы по развитию маршрутной сети в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По словам начальника дептранса Анатолия Путина, в числе задач охват общественным транспортом новых микрорайонов, минимизация случаев несоблюдения расписания, снижение загрузки на ряде маршрутов.





Так, в 2022 году увеличат количество транспорта на автобусных маршрутах №4, №15, №50, №53, №60 и №77. Решение принято на основе данных системы учёта пассажиропотока и обращений жителей.





Также специалисты дептранса считают, что дополнительный транспорт на линию стоит выпустить на автобусных маршрутах №12, №22, №26, №41, №54 и №57. Кроме этого, проблему загруженности транспорта планируется решать а счёт повышения интенсивности движения по ним и изменения класса транспортных средств.





Отмечается, что в 2022 году появятся выделенные полосы для автобусов на ул. Докучаева, Стаханова и Революции. Помимо этого, при заключении контрактов в 2025 году на маршрутах №14, №15, №27, №53, №60 и №77 будут использовать автобусы большого класса.





Также сообщается, что в прошлом году проводился эксперимент по ужесточению максимально допустимого опережения расписания с пяти до двух минут. Эксперимент показал положительные результаты. Это требование включат во все новые контракты.

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