Елена Синица Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 30 территориях Больше всего заболевших в Перми, Березниках и Кизеле Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 30 территориях региона.

Так, в Перми заболевание подтвердилось у 344 человек, в Березниках — у 84, в Кизеле — у 64. В Кунгуре заразилось 53 жителя, в Чусовом — 33, в Пермском районе — 31. Ещё 28 случаев заражения в Чернушинском округе и 18 в Чайковском. В Бардымском муниципальном и Октябрьском городском заболело по 16 человек.





В Лысьве выявлено 15 инфицированных, в Осинском городском округе — 14, в Соликамске и Добрянке — по 11. Кроме этого, по 10 человек заболело в Уинском и Березовском муниципальных округах. В Кудымкаре и Юсьвинском муниципальном округе положительный тест на коронавирус имеют по девять человек.





В Губахе инфицировано восемь человек, в Кишертском муниципальном округе — пять, в Красновишерском, Кочевском, Ординском, Еловском округах — по четыре.





По три случая заражения в Кудымкарском и Юрлинском муниципальных округах, по два — в Гремячинском городском и Александровском муниципальном округах. По одному заболевшему в Оханском и Горнозаводском городских округах.





Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 351 853 жителей региона.

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