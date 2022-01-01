Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Участники «Арабеска-2022» не будут платить вступительный взнос Отказов от участия по-прежнему почти нет Поделиться Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

Как стало известно «Новому компаньону», дирекция Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» отказалась от вступительных взносов с конкурсантов.

Как пояснила директор конкурса Елена Завершинская, все участники приезжают в Пермь и поселяются в хостелах за свой счёт, и, хотя вступительный взнос был самым маленьким из всех балетных конкурсов — 3000 руб. с иностранца и 1500 руб. с россиянина, — дирекция решила облегчить молодым танцовщикам жизнь в нынешние непростые времена, потому что эта сумма, по словам Завершинской, — «это несколько дней проживания в хостеле».

Дирекция фестиваля по-прежнему не фиксирует отказов от участия, даже от иностранцев. Некоторые из потенциальных конкурсантов выражают опасения, что не смогут приехать из-за отмены авиаперелётов, но по-прежнему выжидают, надеясь на лучшее.

XVII Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой пройдёт в Перми с 19 по 30 апреля. В вечер открытия конкурса будет представлена балетная премьера в постановке художественного руководителя «Арабеска» Владимира Васильева.

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