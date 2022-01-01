За сутки в Пермском крае подтверждено 817 новых случаев COVID-19 В стационарах лечатся от ковида около тысячи пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае подтверждено 817 новых случаев COVID-19. Выздоровел 1641 пациент, скончались восемь.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 351 853.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 1058 человек, из них 126 в тяжёлом состоянии, 51 подключён к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда — 41,4%, изолировано на дому 8 тыс. жителей Прикамья.

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