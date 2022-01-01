Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Большой зал Пермской филармонии могут не успеть отремонтировать к юбилею города Начало реконструкции задержалось из-за пандемийных ограничений Поделиться Поделиться Твитнуть

фото из презентации

Реконструкция Большого зала Пермской филармонии может завершиться в 2024 году, а не в 2023-ем, как планировалось ранее. Об этом на заседании правительства заявила и.о. министра культуры края Алла Платонова. Работы задерживаются из-за пандемийных ограничений.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил министра строительства Андрея Колмогорова подключиться к решению проблемы, помочь как можно быстрее провести конкурсные процедуры и начать реконструкцию. Задача — уложиться в ранее отведённые сроки.

Согласно проекта, реконструкция зала включает в себя строительство новой сцены, зрительского амфитеатра и балконов, оснащение помещения новой акустикой, световом и звуковым оборудованием. Фойе и закулисные пространства тоже должны быть радикально преобразованы.

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