Елена Синица Татьяна Миролюбова: «Время занимать освободившиеся ниши» В числе перспективных направлений — информационные технологии и производство продуктов питания Поделиться Поделиться Твитнуть

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Сейчас однозначно стоит открывать бизнес. Такое мнение высказала экс-председатель комитета ЗС по промполитике и налогам, и.о. декана экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова во время прямого эфира 17 марта.

«Кризис — это время возможностей, и особенно сейчас. Колоссальное количество ниш, которые раньше были заняты импортными товарами, освободились. В экономике самый благоприятный момент, когда стоит занять освободившуюся нишу, — сказала Татьяна Миролюбова. — Я бы сравнила эту ситуацию с природой. Допустим, есть абсолютно пустое поле, но все мы знаем, что через год-два оно зарастёт. Так и эти ниши пустовать не будут».





По её мнению, наиболее перспективными отраслями с точки зрения импортозамещения в крупном бизнесе сейчас будут самолётостроение, машиностроение. Если говорить о малом и среднем бизнесе, то это сферы информационных технологий, производство продуктов питания.





«Зайдите в магазины, посмотрите, каких товаров на полках не стало и пробуйте заменить», — сказала Миролюбова.

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