В выходные в Пермском крае потеплеет до +7 градусов В воскресенье обещают мокрый снег и сильный ветер Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным авторов проекта «Метеоролог и я» в субботу, 19 марта, Пермский край окажется в тёплом секторе антициклона. В дневные часы максимальная температура будет достигать +2…+7 градусов. При этом ожидается солнечная погода, сообщает ВЕТТА.

В воскресенье характер погоды существенно изменится. Территорию края пересечёт холодный фронт циклона. К утру похолодает до -9 градусов. Днём потеплеет до +5 градусов, повсеместно пройдет мокрый снег, а порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.