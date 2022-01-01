Андрей Стрельцов
«Парма» не смогла составить конкуренцию ЦСКА в Москве
Пермский баскетбольный клуб уступил армейцам 27 очков
Баскетболисты «Пармы» в гостях уступили чемпиону страны в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 71:98.
Защитник пермского клуба Евгений Воронов, набравший 20 очков стал самым результативным игроком в составе обеих команд.
Несмотря на неудачу, «Парма» сумела сохранить за собой пятое место в турнирной таблице. В её активе шесть побед и шесть поражений.
Следующий матч подопечные Вячеслава Шушакова проведут 23 марта в Саратове против местного «Автодора».
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