Рузанна Баталина корреспондент Афиша уик-энда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 18 по 20 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

С 18 марта в Пермской художественной галерее работает выставка «Жак Калло — гравёр эпохи мушкетёров» (6+). В собрании галереи 18 офортов Калло, созданных в различные периоды его творчества и представляющих изменение манеры гравирования, смену эстетических предпочтений и маркирующих важные циклы произведений.

С 18 марта на сайте Opera Vision можно увидеть оперу Рихарда Штрауса «Электра» (16+) в постановке режиссёра Ульриха Раше (Большой театр Женевы).

18, 19 и 20 марта в Центре городской культуры в рамках выставки уральской анимации «Случайная последовательность» пройдут специальные показы мультипликации (12+). 18 марта в 19:00 пройдёт студенческий показ — в нём есть фильмы категории 18+. 19 и 20 марта в 13:00 состоится детский показ, в 14:00 — студенческий, а в 15:00 — основной показ.

18 марта в 18:00 в Пермской арт-резиденции состоится открытие первой персональной выставки Айдара Ахатова «Облетая родные края» (16+).

18 марта в 19:00 в Органном концертном зале с программой «Дудук и орган. Дыхание вечности» (6+) выступят исполнитель на дудуке Аргишти (Санкт-Петербург) и народный артист Башкортостана, органист Владислав Муртазин (Уфа).

18 марта в 19:00 в частной филармонии «Триумф» зрители увидять музыкальный спектакль «История Кармен» (12+).

19 марта в 16:00 в Центральной городской библиотеке им. Пушкина пройдёт концерт фортепианной музыки «Прелюдии Мессиана» (12+) в исполнении Алексея Сучкова.

20 марта в 12:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького состоится концерт «По улице пермской» (6+), посвящённый 300-летию Перми. Преподаватели и учащиеся музыкальной школы №6 «Классика» расскажут об истории и культурном наследии Перми в форме путешествия по городским улицам.

20 марта в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на «Девятую симфонию Мориса Бежара» (12+). Знаменитый балет Мориса Бежара на музыку Девятой симфонии Людвига ван Бетховена в XXI веке получил ту форму реализации, к которой стремился 50 лет назад его автор. Огромный интернациональный проект на 250 исполнителей объединил труппу Бежара Bejart Lausanne Ballet, балет Токио, хор «Рицуюкай» и Израильский филармонический оркестр и стал не только своего рода иллюстрацией грандиозной музыки, но и прямым воплощением гуманистической идеи об общечеловеческом единстве.

20 марта в 15:00 в Органном концертном зале маленьких слушателей ждут на премьерную концертную программу «Музыкальная путаница, или Удивительные приключения Айболита» (6+).

20 марта в 18:30 в библиотеке им. Кузьмина пройдёт встреча для детей «Приключения Пиноккио» (6+, от 8 лет).

20 марта в 19:00 в Пермском театре оперы и балета состоится конкурсный показ оперы «Дон Жуан» (16+) Вольфганга Амадея Моцарта в постановке режиссёра Марата Гацалова и под управлением дирижёра Владимира Ткаченко для жюри Национальной театральной премии «Золотая маска». Проект TheatreHD проведёт прямую онлайн-трансляцию спектакля.

Андрей Чунтомов

До 23 марта в киноцентре «Премьер» можно увидеть документальный фильм Ольги Стефановой «Остров Буромского. Согревшие Антарктиду» (12+) о людях, без которых невозможно было бы освоить Антарктиду.

До 13 апреля в галерее «Дом Боне» работает выставка Юлии Пермяковой «Знаки времени» (0+).

фото: пресс-служба Доме Боне

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