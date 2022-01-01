Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае смертность от инфаркта миокарда за год снизилась на 8,5% На заседании правительства поговорили о борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями Поделиться Поделиться Твитнуть

Анастасия Крутень

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

На заседании правительства Пермского края 17 марта министр здравоохранения Анастасия Крутень рассказала о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2021 году. Несмотря на пандемию ковида, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются причиной человеческой смертности номер один, борьба с ними — это борьба за продолжительность и качество человеческой жизни.

По словам министра здравоохранения, в 2011 году активно закупались новейшее оборудование и лекарственные препараты: так, в Кунгуре появился новый компьютерный томограф, в Перми и Соликамске — семь новых аппаратов ИВЛ, в Кунгуре и Соликамске — по одному аппарату для ультразвуковой диагностики и в разных населённых пунктах Прикамья — 241 единица оборудования для реабилитации. Всего было закуплено 265 единиц медицинского оборудования на сумму 182,6 млн руб.

Льготными лекарствами на сумму 308,7 млн руб. были обеспечены 8852 пациента, перенёсших инфаркты, инсульты и тяжёлые операции на сердце и сосудах.

В рамках программы «Удалённый мониторинг пациентов» 27 тыс. пациентов высокого сердечно-сосудистого риска получили удалённое врачебное наблюдение — это в два раза больше, чем в 2020 году. Эта программа в 2021 году получила высокую оценку профессионалов и была признана лучшей клинической практикой в области медицины и лучшим проектом года в области кардиологии в России.

Очное диспансерное наблюдение в 2021 году охватило 78,4% пациентов-сердечников; 62 751 человек в Пермском крае побывал на приёме у кардиолога или терапевта.

Были созданы специальные больничные отделения, оказывающие помощь больным с коронавирусной инфекцией, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Результатом действия региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» стало снижение смертности по сравнению с 2020 годом: от болезней системы кровообращения — с 20 117 до 19 386 случаев, от острого нарушения мозгового кровообращения — с 3247 до 3087 случаев, от инфаркта миокарда — с 1080 до 987 случаев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.