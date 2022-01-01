Андрей Стрельцов «Амкар» в тренировочном матче обыграл миасское «Торпедо» Это вторая победа пермского футбольного клуба в контрольных поединках Поделиться Поделиться Твитнуть

Проводящий второй тренировочный сбор в Сочи ФК «Амкар» в упорной борьбе выиграл у «Торпедо» из Миасса — 2:1. Голами в составе пермской команды отличились Михаил Горелишвили и Евгений Тюкалов.

Всего на счету подопечных Рустема Хузина три поражения, две ничьи и две победы. Красно-чёрным осталось провести ещё один контрольный матч. 22 марта состоится игра с «Соколом» (Саратов).

После этого команда вернется в Пермь и будет готовится к возобновлению чемпионата ФНЛ-2.





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