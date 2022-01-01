В Перми коронавирусом за сутки заболели всего 50 человек Несколько дней назад число заразившихся превышало тысячу Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Прикамье коронавирус подтверждён у пациентов 32 территорий.

Лидером по числу заражений стал Чернушинский городской округ — там заболел 51 человек, в Перми заразились 50 местных жителей, в Горнозаводском ГО — 33.

По 26 заразившихся выявлено в Чусовском и Очёрском ГО, 24 в Краснокамском округе, по 22 в Оханском, Октябрьском и Еловском округах.

В Верещагинском и Нытвенском городских округах заболело по 13 человек.

В остальных территориях количество заболевших меньше 10 местных жителей.

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