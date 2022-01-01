За сутки в Пермском крае подтверждён 851 новый случай заражения COVID-19
Выздоровели 1616 человек, скончались 13
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 851 новый случай COVID-19. Выздоровели 1616 человек, скончались 13.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 351 036.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 1189 пациентов, 120 из них в тяжёлом состоянии, 49 подключены к аппаратам ИВЛ.
Доля свободного коечного фонда превышает 42%, изолированы на дому 8,7 тыс. жителей региона.
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