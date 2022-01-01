Елена Синица Заксобрание Прикамья предложит ФС РФ ужесточить закон «Об оружии» Депутаты предлагают ввести запрет на продажу оружия гражданам моложе 30 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Краевой парламент предложит Федеральному собранию РФ ужесточить закон «Об оружии». Такое постановление было принято на пленарном заседании 17 марта.

В частности, предлагается изменить возраст, с которого граждане смогут приобретать некоторые виды оружия. Так, предлагается дать право приобрести охотничье и огнестрельное гладкоствольное оружие самообороны только при достижении 30 лет.





Исключение составят граждане, прошедшие или проходящие военную службу, в том числе по призыву, а также сотрудники силовых ведомств и органов внутренних дел.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.