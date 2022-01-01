Елена Синица
Заксобрание Прикамья предложит ФС РФ ужесточить закон «Об оружии»
Депутаты предлагают ввести запрет на продажу оружия гражданам моложе 30 лет
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Краевой парламент предложит Федеральному собранию РФ ужесточить закон «Об оружии». Такое постановление было принято на пленарном заседании 17 марта.
В частности, предлагается изменить возраст, с которого граждане смогут приобретать некоторые виды оружия. Так, предлагается дать право приобрести охотничье и огнестрельное гладкоствольное оружие самообороны только при достижении 30 лет.
Исключение составят граждане, прошедшие или проходящие военную службу, в том числе по призыву, а также сотрудники силовых ведомств и органов внутренних дел.
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