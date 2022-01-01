Елена Синица ЗС поддержало объединение Губахи и Гремячинска Завершить все процедуры по объединению планируется до 1 января 2023 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания проголосовали за объединение Губахинского и Гремячинского городских округов в единый муниципальный округ.

Ранее пояснялось, что объединение необходимо для ускорения социально-экономического развития территорий и повышения уровня жизни населения. Административным центром нового муниципального образования станет Губаха.





Представительным органом объединения также станет дума Губахинского муниципального округа. В её состав войдут 20 депутатов-одномандатников. После того как пройдут выборы в думу, будет выбран глава округа. Завершение всех процессов планируется в срок до 1 января 2023 года.





Также на заседании комитета по госполитике губахинский депутат отметил, что после объединения будет применяться концентрация ресурсов на реализацию проектов. В первую очередь это важно не для центральных территорий, а для посёлков, поэтому «жители выражают серьёзные надежды», добавил он.





Мазлов также сказал, что консолидированный бюджет позволит выравнять экономическую и социальную ситуацию в объединённых территориях.





По словам депутата, это наиболее важно для Гремячинского округа, поскольку муниципалитет находится в «предбанкротном состоянии», не участвует уже два года в различных проектах, не используя имеющиеся ресурсы.

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