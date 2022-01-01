Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская балетная труппа получила пополнение Состоялось распределение выпускников пермского хореографического училища Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Студенты выпускного класса Пермского хореографического училища выбрали, где будут работать. Распределение состоялось 16 марта.

Двое выпускников поедут в Санкт-Петербург, в Театр балета имени Леонида Якобсона, ещё двое — во Владивосток, на Приморскую сцену Мариинского театра. Кроме того, выпускники отправятся в Омск, Чебоксары, Самару и Екатеринбург. Молодые люди из Таджикистана вернутся танцевать на Родину.

В Перми останется 11 молодых танцовщиков. Кирилл Жигулин, Лев Швирид, Михаил Черенков, Тимур Уракбаев, Артемий Макаров и Никита Талалаев устраиваются в балетную труппу Пермского театра оперы и балета.

Даниил Прейс, Виктория Бельтюкова, Ульяна Шиврина, Денис Карнаухов и Егор Рыжков планируют пополнить труппу театра «Балет Евгения Панфилова».

По мнению директора Пермского хореографического училища Дарьи Сосниной, Театр оперы и балета приобрёл хорошие кадры. Ранее сообщалось, что трое иностранных танцовщиков временно покинули пермскую балетную труппу.

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