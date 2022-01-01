Минтербез предупредил жителей Пермского края о мошенниках Они просят ввести данные банковской карты на определённом сайте Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство территориальной безопасности Пермского края предупредило жителей региона о мошенниках. Об этом сообщает «Рифей».

Злоумышленники звонят под видом официальных представителей банка и предлагают проверить не попадала ли ваша карта в чужие руки. Для этого они предлагают ввести её данные на якобы специальном проверочном сайте. После ввода данных доступ к информации получают мошенники, что может привести к краже размещенных на карте средств.

Чтобы не лишиться денег, эксперты призывают жителей не вводить данные банковской карты на сомнительных интернет-ресурсах и тем более не сообщать их по телефону незнакомым людям.

В министерстве напомнили, что никакого единого официального сервиса по проверке карт не существует. Все подобные интернет-ресурсы являются мошенническими.

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