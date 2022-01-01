Елена Синица Парламентарии поддержали законопроект о предоставлении жилья детям-сиротам в других территориях Также теперь исключается ограничение жилой площади помещения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты краевого парламента приняли в двух чтениях законопроект о предоставлении жилья детям-сиротам в других муниципалитетах края.

Предложение предоставлять жильё в других муниципалитетах объясняется тем, что в Перми недостаточно жилья, которое бы соответствовало закону «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Так, в 2021 году было проведено 539 аукционов на покупку квартир для муниципального жилищного фонда для детей-сирот. Только 56 из них состоялось, по остальным отсутствовали заявки.





Кроме этого, теперь исключается ограничение жилой площади помещения (не менее 14 кв. м), оставив только требование к общей площади (не менее 28 кв. м). При этом уточняется, что объёмно-планировочное решение квартиры должно позволять разместить необходимый набор мебели и функциональное оборудование с учётом требований эргономики. Отмечается, что эта норма должна вступить в силу 1 июля 2022 года.





Отметим, что законопроект касается детей-сирот не только из Перми, но и из других муниципалитетов.

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