В Березниках прошла олимпиада по химии для школьников Победители олимпиады будут названы в конце марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

В Березниках состоялась традиционная олимпиада по химии на призы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» среди учащихся старших классов города. Она прошла на базе Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ) в четвёртый раз.

Задания олимпиады были посвящены основным разделам химии: общая, неорганическая и органическая, физическая и аналитическая. Часть из них основана на школьной программе профильного уровня, часть — олимпиадные. В интеллектуальных соревнованиях приняли участие 18 старшеклассников из березниковских и соликамских школ, на решение заданий давалось три часа. Победители олимпиады будут названы в конце марта, церемония награждения пройдёт в БФ ПНИПУ.

Ирина Загвоздкина, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Наш город — промышленный. И мы стараемся заинтересовать школьников углубленно изучать химию, повышаем престиж технических профессий. Надеемся, что участники олимпиады выберут химическую технологию в качестве направления будущей профессиональной деятельности, и в числе первых смогут претендовать на целевое обучение от филиала «Азот» по этому направлению в БФ ПНИПУ.

Филиал «Азот» и БФ ПНИПУ связывают давние партнерские отношения с целью привлечения выпускников профильных специальностей на завод. Также предприятие тесно сотрудничает с другими учебными заведениями: Березниковским политехническим техникумом (БПТ), Соликамским горно-химическим техникумом, Томским политехническим университетом. «Азот» оказывает финансовую поддержку в развитии материально-технической базы учебных заведений, реализует программу целевого обучения, вручает именные стипендии за успешную учебу и активную научную деятельность. Специалисты филиала являются экспертами учебных программ, возглавляют экзаменационные комиссии и преподают профильные предметы студентам вузов и ссузов. Студенты технических специальностей ежегодно проходят практику на предприятии, лучшие после окончания учебного заведения становятся частью коллектива «Азота».

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