Мария Сыропятова Авиакомпании запросили допуски на авиаперелёты из Перми в Израиль, Индонезию, Иорданию и Тунис Пока рейсов из Большого Савино в эти страны не осуществляется Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Росавиация планирует предоставить допуск на прямые авиаперелёты из Перми в аэропорты Израиля, Индонезии, Иордании и Туниса. Об этом говорится в материалах к заседанию межведомственной комиссии по допуску к международным перевозкам.

Авиакомпания «Азур Эйр» запросила полёты из Перми в Денпасар (Индонезия), Акабу (Иордания) и Эйлат (Израиль). Во все эти города планируется летать по одному разу в неделю.

Авиакомпания «Роял Флайт» запросила допуски на прямые авиаперелёты из Перми в Тунис: на Джербу, в Монастир и Энфиду авиаперевозчик планирует возить пассажиров по два раза в неделю.

Сейчас в расписании пермского аэропорта прямых авиаперелётов в эти страны нет.

Напомним, что в феврале допуски на прямые авиаперелёты из Перми в Тунис от Росавиации получили «Азур Эйр», «Северный ветер» и «Икар».

Решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении полётов по международным маршрутам. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться, если посчитает нужным.

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