Мария Сыропятова В 2022 году мэрия Перми планирует ввести в эксплуатацию корпус гимназии, бассейн и Дворец молодёжи Рост цен может привести к актуализации инвестиционных планов мэрии Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский дворец молодёжи

Администрация Перми планирует ввести в эксплуатацию в 2022 году новый корпус гимназии №17, завершить реконструкцию Дворца молодёжи и построить бассейн на ул. Гашкова, 20. Об этих уже начатых проектах рассказала начальник департамента планирования и мониторинга мэрии Перми Елена Крузель на заседании комитета по инвестициям Пермской городской думы.

Также администрация Перми планирует завершить в 2022 году реконструкцию ул. Грибоедова на участке от ул. Уинской до ул. Лесной, двух скверов и построить несколько спортивных площадок у школ.

«Какие меры примет администрация Перми в 2022 году в условиях роста цен на строительные материалы?» — задал вопрос председатель комитета по инвестициям и депутат Михаил Бесфамильный.

В мэрии Перми планируют представить актуализированную дорожную карту по инвестиционным проектам, реализуемым за счёт средств городского бюджета, в течение месяца.

Всего, согласно дорожной карте, в бюджете Перми на 2022–2024 годы 96 инвестиционных проектов, для 37 из них в 2022 году предусмотрено проведение конкурсных процедур.

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