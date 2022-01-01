Андрей Стрельцов Футболисты «Звезды» одержали победу над ФК «Салют Белгород» Это первый проверочный поединок на втором тренировочном сборе пермской команды Поделиться Поделиться Твитнуть

«Звезда» начала свой второй подготовительный сбор к продолжению сезона в городе Крымске. Первым соперником подопечных Валерия Петракова стал ФК «Салют Белгород».

Игра получилась упорной. Первый тайм завершился со счётом 2:1 в пользу пермского клуба. Голы забили Александр Субботин и Даниил Зубов. После перерыва команды обменялись голами. Даниил Зубов оформил дубль. Итог поединка — 3:2.

«Звезда» проведёт ещё два спарринга: 20 марта сыграет против ФК «Зенит Ижевск», а 24 марта соперником будет ФК «Чита».

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