Мария Сыропятова Власти Перми требуют снести пристрой к зданию «Промстройпроекта» на Октябрьской площади В мэрии считают, что он возведён самовольно Поделиться Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект, 34

perm.siss.ru

Администрация Ленинского района Перми подала иск к предпринимателю Юлии Карякиной о сносе помещений, встроенно-пристроенных к зданию «Промстройпроекта» (Комсомольский проспект, 34). Об этом говорится в материалах Арбитражного суда Пермского края. Площадь этих помещений — 127,3 кв. м. В мэрии Перми считают, что они возведены собственником самовольно.

Судом принято решение о наложении обеспечительных мер на цокольные помещения в здании по адресу Комсомольский проспект, 34: речь о двух объектах площадью 305 и 334,9 кв. м.

Напомним, что в Арбитражном суде Пермского края рассматривается другой иск мэрии Перми к владельцам земельного участка площадью 1,4 тыс. кв. м рядом со зданием «Промстройпроекта» (Комсомольский проспект, 34). Согласно материалам суда, администрация Перми планирует изъять земельный участок в муниципальную собственность и выплатить владельцам денежное возмещение. Пока это дело отложено из-за другой судебной тяжбы, в рамках которой владельцы оспаривают само изъятие земельного участка. Ленинский районный суд отказал предпринимателям, поддержав решение администрации Перми. Сейчас апелляционная жалоба рассматривается в Пермском краевом суде.

На данном участке мэрия Перми планирует разместить малое общественное пространство. Зону парковки для арендаторов здания на Комсомольском проспекте, 34 предлагается вынести за пределы этой территории. На верхней террасе планируется разместить пешеходную зону с велопарковками. При этом её планируют отделить от проезжей части Комсомольского проспекта «видоизменёнными трибунами-клумбами». Также планируется добавить на газон покрытие из бетонной газонной плитки, небольшие скамейки для отдыха и кустарники.

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