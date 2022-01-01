Новые случаи коронавируса диагностированы в 26 муниципалитетах Прикамья В Перми суточное количество заразившихся резко снизилось Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирус подтверждён у пациентов 26 территорий.

В Перми суточное количество заразившихся резко снизилось до 158, но до сих пор самое большое среди всех муниципалитетов Прикамья. На втором месте Ильинский ГО — 143 новых пациента с ковидом, на третьем Пермский район — 139 человек.

В Чернушинском ГО заболели 98 человек, в Кудымкарском муниципальном округе — 74, в Чайковском — 70.

Меньше всего заразившихся в Добрянском ГО — там диагноз «ковид» поставлен одному человеку.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 350 185 жителей региона.

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