За сутки в Пермском крае подтверждено 960 новых случаев COVID-19 В больницах проходят лечение 1,2 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае подтверждено 960 новых случаев COVID-19. Выздоровели 1 009 человек, скончались семеро.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 350 185.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 1,2 тыс пациентов, 144 из них в тяжелом состоянии, 60 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда — 41,6%.

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