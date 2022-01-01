Елена Синица В 2022 году дефицит бюджета Пермского края составит 24,5 млрд рублей Профильный комитет парламента одобрил поправки в краевой бюджет Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Депутаты комитета Заксобрания по бюджету поддержали поправки в краевой бюджет на 2022-2024 годы. Решение принято на заседании комитета 16 марта.

Согласно поправкам, доходы краевой казны в 2022 году составят 180,6 млрд руб., расходы — 205 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета сложится в размере 24,5 млрд руб.

В 2023 доходы достигнут 193,9 млрд руб., расходы — 211,8 млрд руб. В 2024 году доходная часть бюджета составит 187,7 млрд руб., расходная -193,2 млрд. руб.

Отметим, что размер госдолга на конец 2022 года должен составить 29,3 млрд руб., 2023 — 48,5 млрд руб., 2024 — 52,3 млрд руб.

Напомним, что поправками также предлагается нарастить расходы на индексацию зарплат и пособий, дополнительно профинансировать программу догазификации, теплоснабжение, развитие территорий, борьбу с COVID-19 и др.

Законопроект также предлагает довести индексацию мер социальной поддержки населения и стипендий в 2022 году до уровня 5,8%, что предусмотрено федеральным законодательством. В этом году на эти цели планируется направить более 148 млн руб., в 2023 и 2024 годах — почти по 170 млн руб.

Помимо этого, ряд поправок предполагает дополнительное финансирование сферы культуры. Пермская художественная галерея получит из регионального бюджета субсидию в размере 6,2 млн руб. Средства пойдут на аренду помещения общей площадью 250 кв. м на заводе «Телта» (ул. Окулова, 80). Поясняется, что в арендованных помещениях планируется разместить научную библиотеку, архив и читальный зал.

Согласно поправкам из регионального бюджета выделят 90,9 млн руб. на ремонт фасада и окон Пермского театра оперы и балета. Также в 2022 году планируется капитальный ремонт крыши театра. На эти цели предусмотрено 26,2 млн руб.

Кроме того, субсидию в размере 64,7 млн руб. получит Агентство новых технологий. Средства направят на организацию мероприятий, приуроченных к 300-летию Перми.

Краевой парламент рассмотрит поправки в бюджет на пленарном заседании 17 марта.

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