Число ежедневно заболевающих ковидом в Перми снизилось почти вдвое Новые случаи коронавируса диагностированы в 36 муниципалитетах Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, в Прикамье за сутки коронавирус выявлен у пациентов 36 территорий.

Больше всего заразившихся — 424 — проживают в Перми. Сутками ранее в краевом центре было выявлено 744 заболевших ковидом.

На втором месте по числу заразившихся Пермский район — 91 пациент, на третьем Чайковский — 82.

В двух муниципалитетах Прикамья выявлено по одному заболевшему COVID-19 — это Губаха и Чердынский городской округ.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностирован у 349 225 жителей региона.

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