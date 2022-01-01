Елена Синица Профильный комитет ЗС одобрил законопроект о предоставлении жилья детям-сиротам в других территориях Но к проекту поступили поправки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 15 марта, комитет заксобрания по соцполитике поддержал в первом чтении законопроект о предоставлении жилья детям-сиротам в других муниципалитетах края, однако с учётом некоторых поправок. Они будут рассмотрены на заседании комитета в четверг.

В частности, предлагается исключить ограничение по жилой площади помещения (не менее 14 кв. м), оставив только требование к общей площади (не менее 28 кв. м). Кроме этого, согласно поправкам, объёмно-планировочное решение квартиры должно позволять разместить необходимый набор мебели и функциональное оборудование с учётом требований эргономики. Отмечается, что эта норма должна вступить в силу 1 июля 2022 года.

Отметим, что законопроект касается детей-сирот не только из Перми, но и из других муниципалитетов.

Говоря о предоставлении квартир в других муниципалитетах, замглавы администрации Перми Игорь Субботин отметил, такая практика есть и в других регионах страны. Например, в Республике Татарстан, Мурманской, Нижегородской, Пензенской, Волгоградской областях.

Он также добавил, что законопроект рассмотрен на круглом столе с участием уполномоченных по правам человека и ребёнка, представителями минсоца, прокуратуры и общественных организаций. По его словам, в целом, законопроект поддержан, в том числе и губернатором Пермского края.

«Внесение предлагаемых изменений позволит сформировать специализированный жилищный фонд за счёт нового современного жилья, а также ускорить решение вопроса обеспечения жильём детей-сирот», — заключил Субботин.

Министерство социального развития поддерживает законопроект и видит в нём положительные стороны, сказал глава ведомства Павел Фокин.

Замминистра строительства Фаина Минх также сообщила, что ведомство одобряет проект закона.

«Мы считаем, что он направлен на улучшение условий, связанных с обеспечением жильём детей-сирот, даёт право выбора места проживания. Это однозначно благоприятно скажется на их дальнейшей социализации», — сказала Минх.

Напомним, предложение предоставлять жильё в других муниципалитетах объясняется тем, что в Перми недостаточно жилья, которое бы соответствовало закону «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Так, в 2021 году было проведено 539 аукционов на покупку квартир для муниципального жилищного фонда для детей-сирот. Только 56 из них состоялось, по остальным отсутствовали заявки.

Также ранее сообщалось, что городские власти будут предоставлять детям-сиротам жильё, строящееся по договорам долевого строительства.

На пленарном заседании 17 марта законопроект планируется принять в двух чтениях.

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