Елена Синица Пермским детям-сиротам будут предоставлять жильё в новостройках по договорам долевого строительства Уже заключены контракты на строительство 10 квартир Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городские власти будут предоставлять детям-сиротам жильё, строящееся по договорам долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Поясняется, что городские власти примут участие в долевом строительстве квартир для детей-сирот с использованием счетов эскроу, открытых в уполномоченных банках.





Так, в декабре и январе власти уже заключили 10 контрактов на строительство квартир для детей-сирот. Сдача объектов планируется в 2022–2023 годах. Сейчас также рассматривается участие властей в долевом строительстве ещё 15 квартир.





В этом году начальная (максимальная) цена контракта на покупку одной квартиры составляла 2,7 млн руб.





Напомним, ранее сообщалось, что детям-сиротам из Перми собираются предоставлять жильё в Пермском муниципальном районе.

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