Елена Синица Детям-сиротам из Перми собираются предоставлять жильё в Пермском муниципальном районе Законопроект рассмотрят на февральском заседании Законодательного собрания Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский район

rosavtodor.gov.ru

Детям-сиротам из Перми смогут предоставлять жильё в других муниципалитетах региона. Соответствующий законопроект внёс в краевой парламент глава Перми Алексей Дёмкин.

В пояснительной записке объясняется, что в Перми недостаточно жилья, которое бы соответствовало закону «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Так, в 2021 году было проведено 539 аукционов на покупку квартир для муниципального жилищного фонда для детей-сирот. Только 56 из них состоялось, по остальным отсутствовали заявки.

В связи с этим предлагается обеспечивать детей-сирот жильём, находящимся в Пермском районе. Отмечается, что стоимость жилья там ниже, чем на территории Перми.

Также предлагается снять ограничение по площади для квартир в Перми. Сейчас можно предоставлять квартиры с жилой площадью не менее 14 кв. м. Как говорится в пояснительной записке, на рынке недвижимости есть квартиры с жилой площадью 13,8-13,9 кв. м.

Законопроект будет рассмотрен на февральском заседании Законодательного собрания.

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