В ТЦ «Семь пятниц» взрывного устройства не обнаружено Работа центра возобновлена Поделиться Поделиться Твитнуть

ТЦ «Семь пятниц»

yandex.ru

Экстренным службам Перми дан отбой по вызову в ТЦ «Семь пятниц». В ходе проверки взрывное устройство не обнаружено. Торговый центр возобновил работу, об этом сообщили в региональном минтербезе.

Напомним, сегодня в 13:08 по местному времени в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило анонимное сообщение о минировании торгового центра «Семь пятниц». Была проведена эвакуация посетителей и персонала, помещения обследовали сотрудники оперативных служб.

Автор анонимного сообщения устанавливается. В ведомстве напомнили, что за заведомо ложные сообщения об актах терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В министерстве также добавили, что сообщений о минировании ещё каких-либо торговых центров в Перми в дежурные службы не поступало.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.