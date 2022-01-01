Из-за сообщения о минировании в Перми эвакуирован ТЦ «Семь пятниц» На месте работают оперативные службы Поделиться Поделиться Твитнуть

ТЦ «Семь пятниц»

yandex.ru

В 13:08 по местному времени в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило анонимное сообщение о минировании торгового центра «Семь пятниц» в Перми. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минтербеза.

Приняты меры по обеспечению общественной безопасности. Проведена эвакуация посетителей и персонала. На месте работают оперативные службы.

Также устанавливается автор анонимного сообщения. В ведомстве напомнили, что за заведомо ложные сообщения об актах терроризма УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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