В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 1005 человек Выздоровели 2,1 тыс. пациентов, 12 человек скончались Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, в Прикамье новые случаи заражения коронавирусом выявлены у 1005 местных жителей. Выздоровели 2,1 тыс. пациентов, 12 человек скончались.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 1536 пациентов, 171 в тяжёлом состоянии, из них 59 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 41,9%.

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