Мария Сыропятова В Перми на работу примут ещё 80 контролёров общественного транспорта Увеличение штата планируется в ближайшее время Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Штат сотрудников контрольно-ревизорской службы МКУ «Гортранс» будет в ближайшее время увеличен вдвое, на работу принимаются 80 человек. Об этом на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы рассказал начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

Сейчас в штате уже 80 человек, а количество маршрутов без кондукторов в Перми достигло 30.

Напомним, ранее в мэрии сообщали о планах увеличить штат контролёров в общественном транспорте Перми с 40 до 200 сотрудников.

В Законодательное собрание Пермского края также внесён законопроект об увеличении штрафа за безбилетный проезд с 500 до 2500 руб.

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