Мария Сыропятова
Пленарное заседание Пермской городской думы пройдёт в очном формате
Дистанционный режим работы вводился из-за пандемии коронавируса
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Ближайшая «пленарка» Пермской городской думы 22 марта 2022 года пройдёт в зале заседаний. О решении совета думы вернуться к очному формату работы рассказал на заседании комитета по экономическому развитию его председатель Арсен Болквадзе.
Напомним, что в 2020–2021 годах заседания комитетов и пленарные заседания думы из-за пандемии коронавируса проводились в дистанционном режиме.
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