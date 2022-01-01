Мария Сыропятова Пленарное заседание Пермской городской думы пройдёт в очном формате Дистанционный режим работы вводился из-за пандемии коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Ближайшая «пленарка» Пермской городской думы 22 марта 2022 года пройдёт в зале заседаний. О решении совета думы вернуться к очному формату работы рассказал на заседании комитета по экономическому развитию его председатель Арсен Болквадзе.

Напомним, что в 2020–2021 годах заседания комитетов и пленарные заседания думы из-за пандемии коронавируса проводились в дистанционном режиме.

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