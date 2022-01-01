Судебные приставы Прикамья предупредили жителей о случаях мошенничества Гражданам начали поступать электронные письма якобы от ФССП, содержащие компьютерный вирус Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Управлении ФССП по Пермскому краю предупредили жителей региона об активизации мошенников. Злоумышленники присылают на электронные адреса письма якобы от судебных приставов, в которых сообщают о наличии долгов и, чтобы узнать подробности их возникновения, предлагают перейти по ссылке и загрузить файл, на самом деле содержащий компьютерный вирус. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу УФССП.

Как пояснили в ведомстве, аферисты используют подобные программы для получения информации о персональных данных граждан и реквизитах их банковских карт. Чтобы не стать жертвой обмана, при получении такого письма нельзя открывать ссылку.

В службе судебных приставов напомнили, что получить достоверную информацию о наличии либо отсутствии долга можно только из официальных источников, узнать о которых можно на сайте.

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