На Усольском калийном комбинате пострадал работник
На предприятии к работе приступила комиссия по выяснению причин ЧП
В ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» в Березниках Пермского края приступила к работе комиссия по расследованию несчастного случая, произошедшего на предприятии 12 марта.
Сотрудник при проведении работ в закладочной камере получил травму в результате обрушения горной массы.
В настоящее время комиссией устанавливаются причины и обстоятельства несчастного случая.
Как сообщили в Госинспекции труда в Пермском крае, информация о нарушении в сфере трудовых прав будет направлена в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновных лиц.
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