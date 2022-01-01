На Усольском калийном комбинате пострадал работник На предприятии к работе приступила комиссия по выяснению причин ЧП Поделиться Поделиться Твитнуть

Главная понизительная подстанция 220 кВ «КамаКалий». Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЕвроХим-УКК»

В ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» в Березниках Пермского края приступила к работе комиссия по расследованию несчастного случая, произошедшего на предприятии 12 марта.

Сотрудник при проведении работ в закладочной камере получил травму в результате обрушения горной массы.

В настоящее время комиссией устанавливаются причины и обстоятельства несчастного случая.

Как сообщили в Госинспекции труда в Пермском крае, информация о нарушении в сфере трудовых прав будет направлена в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновных лиц.

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