Новые случаи коронавируса диагностированы в 36 территориях Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса, подтверждённые в Прикамье за сутки, выявлены у пациентов 36 территорий.

Больше всего заболевших — 744 — в Перми, на втором месте Лысьвенский городской округ — 59 заболевших, замыкает тройку лидеров Краснокамский ГО — 41 новый пациент.

В трёх муниципалитетах Прикамья выявлено по одному заболевшему COVID-19, это Березники, а также Косинский и Еловский округа.

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