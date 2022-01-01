Более 230 семей переедут в новый дом ЖК «Любимов» Продолжается строительство ещё девяти жилых домов комплекса Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Первые семьи приняли квартиры в новом 17-этажном доме ЖК «Любимов» в Березниках. Введён в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учёт дом на ул. И. Дощеникова, 3, построенный для переселения горожан, жильё которых признано непригодным для проживания из-за техногенной аварии, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В новый 17-этажный дом общей жилой площадью 10,8 тыс. кв. м переедут 238 семей. Завершением строительства дома занималась дочерняя структура КРПК — ООО «Дом.59».

Введение в эксплуатацию домов и социальной инфраструктуры ЖК «Любимов» — на особом контроле губернатора Дмитрия Махонина.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— В прошлом году в микрорайоне Любимов введена в эксплуатацию самая крупная школа в этом районе на 1224 места с бассейном, кроме того, построено два детских сада на 240 мест каждый. Также прорабатывается проект строительства нового дома культуры. В правобережной части города выполнено благоустройство и запущено автобусное сообщение.

В настоящий момент на правобережье Березников продолжается строительство ещё девяти многоквартирных домов. Всего с 2014 года в правобережной части города сданы и заселены 20 домов. В ЖК «Любимов» переехали порядка 10 тыс. человек.

Уточнить дату приёмки собственники жилья могут в офисе Корпорации развития Пермского края (КРПК) в Березниках (Советская площадь, 3) либо по телефону 8 (3424) 23-23-08.

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