Елена Синица
АО «Проинвестбанк» принудительно ликвидируют
Решение связано с постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
АО «Проинвестбанк» принудительно ликвидируют. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов.
Поясняется, что решение связано с постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.
Напомним, суд отменил решение Центробанка о признании АО «Проинвестбанк» несостоятельным.
В конце апреля 2021 года Банк России отозвал у Проинвестбанка лицензию на осуществление банковской деятельности, посчитав, что кредитная организация занижала величину необходимых резервов, а в мае ЦБ подал заявление о признании Проинвестбанка банкротом. В декабре в отношении пермского Проинвестбанка ввели конкурсное производство.
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