Елена Синица АО «Проинвестбанк» принудительно ликвидируют Решение связано с постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Поделиться Поделиться Твитнуть

АО «Проинвестбанк» принудительно ликвидируют. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов.

Поясняется, что решение связано с постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Напомним, суд отменил решение Центробанка о признании АО «Проинвестбанк» несостоятельным.

В конце апреля 2021 года Банк России отозвал у Проинвестбанка лицензию на осуществление банковской деятельности, посчитав, что кредитная организация занижала величину необходимых резервов, а в мае ЦБ подал заявление о признании Проинвестбанка банкротом. В декабре в отношении пермского Проинвестбанка ввели конкурсное производство.

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