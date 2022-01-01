В Пермском крае подтверждено 1307 новых случаев коронавируса В стационарах в тяжёлом состоянии находится 171 пациент, 57 из них подключены к аппаратам ИВЛ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1307 новых случаев COVID-19. Выздоровели 1872 пациента, скончались семеро.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 348 220.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 1677 пациентов, 171 в тяжёлом состоянии, 57 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда — 39,6%.

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