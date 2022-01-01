В Пермском крае проверили школу из-за сообщения о минировании Правоохранительные органы устанавливают автора анонимного сигнала Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня около 7 часов утра в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило сообщение о минировании школы №2 в Лысьве. Как рассказали «Новому компаньону» в минтербезе региона, оперативные службы прибыли в учебное заведение и успели провести проверку ещё до начала уроков.

Эвакуации не потребовалось, так как никого в школе не было.

По данным ведомства, информация оказалась ложной, в настоящее время правоохранительные органы устанавливают автора анонимного сообщения.

В министерстве напомнили, что за заведомо ложные сообщения об актах терроризма УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, в прошлом году в регионе зарегистрировано 47 подобных преступлений. Уголовные дела в отношении пяти злоумышленников были направлены в суд. Четверо из них получили реальные сроки заключения.

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